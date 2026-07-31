SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätten Anleger mit einem frühen Rieter-Investment verlieren können.

Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 25,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,842 Rieter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,32 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 30.07.2026 auf 3,02 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 87,97 Prozent.

Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 413,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at