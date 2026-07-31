Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lukratives Rieter-Investment?
|
31.07.2026 10:03:59
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die Rieter-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Rieter-Anteile bei 25,10 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 39,842 Rieter-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 120,32 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 30.07.2026 auf 3,02 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 87,97 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Rieter eine Börsenbewertung in Höhe von 413,46 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rieter AG (N)
|
31.07.26
|SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
24.07.26
|SPI-Wert Rieter-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Rieter von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
|
17.07.26
|Pluszeichen in Zürich: SPI zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
17.07.26
|Börse Zürich: SPI gibt mittags nach (finanzen.at)
|
17.07.26
|SPI-Papier Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
17.07.26
|Rieter: Barmag Integration on Track Ad-hoc announcement pursuant to Art. 53 LR (EQS Group)
|
17.07.26
|Rieter: Barmag-Integration auf Kurs Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR (EQS Group)
|
15.07.26
|Freundlicher Handel: So steht der SPI nachmittags (finanzen.at)