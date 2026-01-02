SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte ein Rieter-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Die Rieter-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,95 CHF. Wer vor 1 Jahr 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hat, hat nun 21,761 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 30.12.2025 auf 3,19 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 69,31 CHF wert. Damit hätte sich die Investition um 93,07 Prozent vermindert.

Am Markt war Rieter jüngst 420,76 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at