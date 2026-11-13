SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor 3 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Rieter-Aktien gewesen.

Das Rieter-Papier wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 9,44 CHF. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 105,946 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Rieter-Anteile wären am 12.11.2026 239,97 CHF wert, da der Schlussstand 2,27 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 76,00 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 308,46 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at