Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Lukrativer Rieter-Einstieg?
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14.08.2026 10:03:41
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Rieter von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Rieter-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 6,66 CHF wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 15,020 Rieter-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.08.2026 auf 3,24 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 48,66 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 51,34 Prozent vermindert.
Rieter wurde am Markt mit 424,43 Mio. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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