Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rieter-Anlage im Blick
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28.08.2026 10:03:39
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust hätte eine Rieter-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Rieter-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 26,16 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 CHF in die Rieter-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 382,264 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 196,49 CHF, da sich der Wert einer Rieter-Aktie am 27.08.2026 auf 3,13 CHF belief. Die Abnahme von 10 000 CHF zu 1 196,49 CHF entspricht einer negativen Performance von 88,04 Prozent.
Rieter erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 415,19 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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