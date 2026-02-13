Rieter Aktie
WKN: 869929 / ISIN: CH0003671440
|Rentables Rieter-Investment?
|
13.02.2026 10:03:58
SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor 5 Jahren angefallen
Rieter-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 58,24 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 17,170 Rieter-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 62,33 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Anteils am 12.02.2026 auf 3,63 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 93,77 Prozent eingebüßt.
Die Marktkapitalisierung von Rieter bezifferte sich zuletzt auf 490,56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
