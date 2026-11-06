SPI-Titel Rieter-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Rieter von vor einem Jahr angefallen

Das wäre der Verlust bei einem frühen Rieter-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit der Rieter-Aktie statt. Der Schlusskurs des Rieter-Papiers betrug an diesem Tag 3,23 CHF. Bei einem 100-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 30,960 Rieter-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 69,66 CHF, da sich der Wert eines Rieter-Papiers am 05.11.2026 auf 2,25 CHF belief. Das entspricht einer Einbuße um 30,34 Prozent.

Rieter war somit zuletzt am Markt 307,28 Mio. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at