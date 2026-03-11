SPI-Titel Roche-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Roche Anlegern eine Freude

Wie im Zuge der Hauptversammlung von SPI-Papier Roche am 10.03.2026 beschlossen wurde, beträgt die Dividende 9,80 CHF für das Jahr 2025. Die Aktionärsvergütung verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich um 1,03 Prozent. Die Gesamtausschüttung lässt sich Roche 7,73 Mrd. CHF kosten. Damit wurde die Roche-Gesamtausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 1,06 Prozent erhöht.

Roche-Dividendenrendite

Letztlich notierte das Roche-Papier am Tag der Hauptversammlung via SIX SX bei 346,80 CHF. Der Dividendenabschlag auf den Roche-Titel erfolgt am 11.03.2026, dem Ex-Dividende-Tag. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem Roche-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Zahlung der Dividende an die Roche-Investoren erfolgt kurze Zeit später. Der Roche-Anteilsschein verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 2,92 Prozent. Damit verringerte sich die Dividendenrendite im Vorjahresvergleich. Damals betrug sie noch 3,58 Prozent.

Gegenüberstellung von tatsächlicher Rendite und Aktienkurs

Im Zeitraum von 3 Jahren hat der Aktienkurs von Roche via SIX SX 23,86 Prozent an Wert gewonnen. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 27,49 Prozent stärker zugenommen als der Roche-Kurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Aktie Roche

Für das Jahr 2026 erwarten FactSet-Experten eine Steigerung der Dividende auf 10,00 CHF. Die Dividendenrendite würde somit laut FactSet-Schätzungen auf 2,88 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von Roche

Roche ist ein SPI-Unternehmen mit einem Börsenwert von aktuell 275,768 Mrd. CHF. Das Roche-KGV beläuft sich aktuell auf 20,72. Der Umsatz von Roche belief sich in 2025 auf 61,516 Mrd. CHF. Das EPS summierte sich derweil auf 16,18 CHF.

Redaktion finanzen.at