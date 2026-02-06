Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
06.02.2026 10:04:18
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit Roche-Anteilen statt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren Roche-Anteile 252,00 CHF wert. Bei einem Roche-Investment von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,968 Roche-Aktien in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Roche-Aktie auf 366,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 453,17 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 45,32 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Roche betrug jüngst 291,74 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
