Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investition im Blick
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13.03.2026 10:03:45
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Roche-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 320,66 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0,312 Anteile im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 102,04 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 12.03.2026 auf 327,20 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 2,04 Prozent zugenommen.
Roche erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 260,10 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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