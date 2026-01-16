SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Roche-Investment gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 287,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,477 Roche-Aktien im Depot. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 15.01.2026 1 226,01 CHF wert, da der Schlussstand 352,60 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,60 Prozent angezogen.

Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 281,36 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

