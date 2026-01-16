Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Performance im Blick
|
16.01.2026 10:03:45
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit der Roche-Aktie statt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 287,60 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3,477 Roche-Aktien im Depot. Die gehaltenen Roche-Anteile wären am 15.01.2026 1 226,01 CHF wert, da der Schlussstand 352,60 CHF betrug. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 22,60 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 281,36 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
16.01.26
|Verluste in Zürich: SPI letztendlich in Rot (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI aktuell: SPI zeigt sich am Freitagnachmittag schwächer (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
16.01.26
|SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Roche von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
16.01.26
|SIX-Handel SPI schwächelt zum Start des Freitagshandels (finanzen.at)
|
15.01.26
|Optimismus in Zürich: Anleger lassen SPI letztendlich steigen (finanzen.at)
|
15.01.26
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht nachmittags Zuschläge (finanzen.at)
|
15.01.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI mittags mit Zuschlägen (finanzen.at)