Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lukrative Roche-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 237,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Roche-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,216 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 386,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 628,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,81 Prozent.
Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,60 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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