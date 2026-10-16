Roche Aktie

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WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

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Lukrative Roche-Anlage? 16.10.2026 10:03:30

SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Roche eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Vor 10 Jahren wurde das Roche-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 237,20 CHF. Bei einem Investment von 1 000 CHF in die Roche-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,216 Roche-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Roche-Papiers auf 386,20 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 628,14 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +62,81 Prozent.

Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 300,60 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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