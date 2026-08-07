Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Lukrative Roche-Investition?
|
07.08.2026 10:03:56
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Heute vor 3 Jahren wurde das Roche-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Roche-Aktie an diesem Tag 280,38 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,357 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 368,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,40 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 131,40 CHF entspricht einer Performance von +31,40 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 294,19 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)
|
07.08.26
|Freitagshandel in Zürich: SPI steigt letztendlich (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI im Plus (finanzen.at)
|
07.08.26
|SIX-Handel: So performt der SPI mittags (finanzen.at)
|
07.08.26
|SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.08.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
06.08.26
|Handel in Zürich: SPI schlussendlich in Rot (finanzen.at)
|
06.08.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI-Anleger greifen nachmittags zu (finanzen.at)
|
06.08.26
|Gewinne in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)