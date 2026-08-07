SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Roche-Aktien gewesen.

Heute vor 3 Jahren wurde das Roche-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Roche-Aktie an diesem Tag 280,38 CHF wert. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 0,357 Roche-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 368,40 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 131,40 CHF wert. Die Steigerung von 100 CHF zu 131,40 CHF entspricht einer Performance von +31,40 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Roche bezifferte sich zuletzt auf 294,19 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at