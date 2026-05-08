SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Roche-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor 1 Jahr wurden Roche-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 277,98 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 35,973 Roche-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 11 734,54 CHF, da sich der Wert einer Roche-Aktie am 07.05.2026 auf 326,20 CHF belief. Mit einer Performance von +17,35 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Roche betrug jüngst 263,16 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at