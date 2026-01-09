Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen
Die Roche-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 261,00 CHF. Wer vor 10 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 0,383 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 132,64 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 08.01.2026 auf 346,20 CHF belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 32,64 Prozent angezogen.
Zuletzt verbuchte Roche einen Börsenwert von 275,58 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
