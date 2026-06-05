SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Roche-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Roche-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Roche-Papier bei 285,96 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,350 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 04.06.2026 auf 330,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 115,68 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 15,68 Prozent gesteigert.

Roche wurde am Markt mit 253,28 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at