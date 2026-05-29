Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investition
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29.05.2026 10:03:53
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 262,98 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Roche-Papier investiert hätte, befänden sich nun 38,026 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 753,97 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 28.05.2026 auf 335,40 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 27,54 Prozent.
Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 267,15 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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