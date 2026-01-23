Roche Aktie

Roche

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

Roche-Investition 23.01.2026 10:04:02

SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Roche-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades Roche-Anteilen an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 349,60 CHF. Wenn ein Anleger damals 10 000 CHF in das Roche-Papier investiert hätte, befänden sich nun 28,604 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 10 183,07 CHF, da sich der Wert eines Roche-Anteils am 22.01.2026 auf 356,00 CHF belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 1,83 Prozent.

Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 280,68 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

