Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Investition
|
05.12.2025 10:03:38
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätte eine Investition in Roche von vor 5 Jahren abgeworfen
Die Roche-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 303,60 CHF wert. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 32,938 Roche-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 04.12.2025 auf 322,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 632,41 CHF wert. Damit wäre die Investition um 6,32 Prozent gestiegen.
Roche wurde jüngst mit einem Börsenwert von 258,01 Mrd. CHF gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
