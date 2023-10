SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Roche-Investment verdient

Bei einem frühen Roche-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Am 13.10.2018 wurde das Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 236,00 CHF. Bei einem Roche-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 0,424 Roche-Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 273,00 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 115,68 CHF wert. Damit wäre die Investition 15,68 Prozent mehr wert.

Der Börsenwert von Roche belief sich jüngst auf 218,17 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at