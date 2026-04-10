SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Roche-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 257,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,887 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 327,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 273,50 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,35 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 258,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at