Roche Aktie

Roche für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Roche-Investition im Blick 10.04.2026 10:03:36

SPI-Titel Roche-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Roche von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Investment in Roche-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Das Roche-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Roche-Anteile bei 257,24 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 3,887 Roche-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 09.04.2026 auf 327,60 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 273,50 CHF wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 27,35 Prozent gesteigert.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 258,63 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Nachrichten

Analysen zu Roche Holding AG (Inhaberaktie)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Roche Holding AG (Inhaberaktie) 354,20 -0,56% Roche Holding AG (Inhaberaktie)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.04.26 KW 15: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen