SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Roche-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.

Am 28.11.2022 wurden Roche-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Roche-Aktie an diesem Tag bei 374,60 CHF. Wer vor 3 Jahren 1 000 CHF in die Roche-Aktie investiert hat, hat nun 2,670 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 27.11.2025 auf 320,40 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 855,31 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 14,47 Prozent.

Roche markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 258,31 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at