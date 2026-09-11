SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingebracht

Anleger, die vor Jahren in Roche-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Roche-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 388,66 CHF. Hätte ein Anleger 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Roche-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 25,730 Roche-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 9 072,26 CHF, da sich der Wert eines Roche-Papiers am 10.09.2026 auf 352,60 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 9,28 Prozent verringert.

Zuletzt ergab sich für Roche eine Börsenbewertung in Höhe von 283,52 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at