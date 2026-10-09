Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Anlage
|
09.10.2026 10:04:05
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Roche von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Roche-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren die Anteile 393,64 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 100 CHF in die Roche-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 0,254 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Roche-Papiere wären am 08.10.2026 91,71 CHF wert, da der Schlussstand 361,00 CHF betrug. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 8,29 Prozent.
Alle Roche-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 293,14 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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