Roche Aktie
WKN: 851311 / ISIN: CH0012032113
|Roche-Anlage unter der Lupe
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17.07.2026 10:03:58
SPI-Titel Roche-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Roche von vor 5 Jahren angefallen
Vor 5 Jahren wurden Roche-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 390,85 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 100 CHF in die Roche-Aktie investierten, hätten nun 0,256 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 16.07.2026 auf 336,80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 86,17 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 13,83 Prozent verkleinert.
Roche war somit zuletzt am Markt 266,32 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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