Rentabler Romande Energie-Einstieg? 10.03.2026 10:03:35

SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 1 Jahr wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,30 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,095 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 1 103,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,80 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 103,93 CHF entspricht einer Performance von +10,39 Prozent.

Der Börsenwert von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

