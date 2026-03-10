Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
10.03.2026 10:03:35
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Romande Energie von vor einem Jahr eingefahren
Vor 1 Jahr wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 43,30 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,095 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 09.03.2026 1 103,93 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 47,80 CHF belief. Die Steigerung von 1 000 CHF zu 1 103,93 CHF entspricht einer Performance von +10,39 Prozent.
Der Börsenwert von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,23 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
