Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Frühe Investition 06.01.2026 10:03:44

SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Romande Energie eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Romande Energie-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Romande Energie-Aktie betrug an diesem Tag 38,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,316 Romande Energie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 43,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,68 Prozent angezogen.

Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Romande Energie S.A.mehr Nachrichten