SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Romande Energie-Papier via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Romande Energie-Aktie betrug an diesem Tag 38,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 26,316 Romande Energie-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 05.01.2026 auf 43,20 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 136,84 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 13,68 Prozent angezogen.
Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,11 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
