Romande Energie Aktie

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

Investmentbeispiel 03.03.2026 10:04:01

SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Romande Energie-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren wurde das Romande Energie-Papier via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 36,96 CHF wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,706 Romande Energie-Aktien im Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.03.2026 126,35 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 46,70 CHF belief. Das kommt einer Steigerung um 26,35 Prozent gleich.

Romande Energie wurde am Markt mit 1,20 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

