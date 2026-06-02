SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Romande Energie-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Romande Energie-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke waren Romande Energie-Anteile an diesem Tag 44,20 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 CHF in das Romande Energie-Papier investiert hätte, hätte er nun 22,624 Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der Romande Energie-Aktie auf 48,10 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 088,24 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,82 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Romande Energie belief sich zuletzt auf 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at