SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 1 Jahr wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Romande Energie-Aktie bei 42,40 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2,358 Romande Energie-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,92 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 27.07.2026 auf 50,00 CHF belief. Mit einer Performance von +17,92 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt ergab sich für Romande Energie eine Börsenbewertung in Höhe von 1,28 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at