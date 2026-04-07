Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Romande Energie-Investmentbeispiel
|
07.04.2026 10:03:42
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Romande Energie-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Heute vor 1 Jahr fand via Börse SWX Handel mit Romande Energie-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die Romande Energie-Aktie an diesem Tag bei 43,50 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Romande Energie-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 229,885 Romande Energie-Aktien. Die gehaltenen Romande Energie-Anteile wären am 02.04.2026 11 425,29 CHF wert, da der Schlussstand 49,70 CHF betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 14,25 Prozent erhöht.
Am Markt war Romande Energie jüngst 1,28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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