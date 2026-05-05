Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Lukratives Romande Energie-Investment?
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05.05.2026 10:03:51
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Romande Energie-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Romande Energie-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand das Romande Energie-Papier an diesem Tag bei 43,30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investierten, hätten nun 2,309 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 120,55 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Anteils am 04.05.2026 auf 52,20 CHF belief. Das entspricht einem Plus von 20,55 Prozent.
Der Börsenwert von Romande Energie belief sich jüngst auf 1,33 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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