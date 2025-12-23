SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Romande Energie-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Romande Energie-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 45,20 CHF. Bei einer 100-CHF-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 2,212 Romande Energie-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 22.12.2025 auf 42,30 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 93,58 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,42 Prozent verringert.

Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,11 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at