Romande Energie Aktie

Romande Energie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Börsenplätze
Chartvergleich
Historisch
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Lohnende Romande Energie-Investition? 14.04.2026 10:03:52

SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor 3 Jahren verloren

Vor Jahren in Romande Energie eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 3 Jahren wurde die Romande Energie-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 50,20 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hat, hat nun 1,992 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 13.04.2026 98,01 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 49,20 CHF belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 1,99 Prozent.

Der Börsenwert von Romande Energie belief sich jüngst auf 1,26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Romande Energie S.A.

mehr Nachrichten