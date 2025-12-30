SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Romande Energie-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Romande Energie-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Romande Energie-Anteile bei 45,20 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 22,124 Romande Energie-Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 29.12.2025 953,54 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 43,10 CHF belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 4,65 Prozent eingebüßt.

Die Marktkapitalisierung von Romande Energie bezifferte sich zuletzt auf 1,09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

