SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand via Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Tag beendete die Romande Energie-Aktie bei 56,80 CHF. Bei einem Romande Energie-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 176,056 Romande Energie-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 8 450,70 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 48,00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 15,49 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von Romande Energie betrug jüngst 1,24 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at