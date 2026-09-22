SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Romande Energie von vor einem Jahr verdient

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Romande Energie-Aktie Anlegern gebracht.

Romande Energie-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Romande Energie-Papier an diesem Tag 41,40 CHF wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 241,546 Romande Energie-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 763,29 CHF, da sich der Wert eines Romande Energie-Papiers am 21.09.2026 auf 48,70 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments +17,63 Prozent.

Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,26 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at