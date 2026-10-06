Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
|Lohnende Romande Energie-Investition?
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06.10.2026 10:03:24
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren bedeutet
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Romande Energie-Aktie statt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 52,00 CHF. Bei einer 1 000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 19,231 Romande Energie-Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 05.10.2026 auf 49,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 959,62 CHF wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 4,04 Prozent verringert.
Zuletzt verbuchte Romande Energie einen Börsenwert von 1,26 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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