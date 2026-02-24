Romande Energie Aktie
WKN DE: A3EEVK / ISIN: CH1263676327
24.02.2026 10:04:07
SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren eingebracht
Das Romande Energie-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 50,40 CHF wert. Bei einem Romande Energie-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 198,413 Romande Energie-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 23.02.2026 gerechnet (47,30 CHF), wäre das Investment nun 9 384,92 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 6,15 Prozent verringert.
Romande Energie war somit zuletzt am Markt 1,21 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
