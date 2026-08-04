SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust hätte eine Romande Energie-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Romande Energie-Aktien hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Romande Energie-Papier statt. Diesen Handelstag beendete das Romande Energie-Papier bei 51,60 CHF. Hätte ein Anleger 1 000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Romande Energie-Aktie investiert, befänden sich nun 19,380 Romande Energie-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 49,50 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 959,30 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 4,07 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Romande Energie eine Marktkapitalisierung von 1,27 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at