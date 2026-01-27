SPI-Titel Romande Energie-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Romande Energie von vor 5 Jahren angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Romande Energie-Aktie Investoren gebracht.

Am 27.01.2021 wurde die Romande Energie-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 47,40 CHF. Wer vor 5 Jahren 1 000 CHF in die Romande Energie-Aktie investiert hat, hat nun 21,097 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Romande Energie-Papiers auf 43,00 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 907,17 CHF wert. Damit wäre die Investition um 9,28 Prozent gesunken.

Insgesamt war Romande Energie zuletzt 1,12 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at