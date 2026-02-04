Sandoz Aktie

WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

Langfristige Performance 04.02.2026 10:04:58

SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sandoz-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Sandoz eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Am 04.02.2025 wurde die Sandoz-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 42,29 CHF. Bei einem Sandoz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 236,463 Sandoz-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 03.02.2026 auf 60,42 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 14 287,07 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 42,87 Prozent zugenommen.

Das Börsendebüt der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der Sandoz-Anteilsschein bei 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

