SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

Vor Jahren in Sandoz-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Sandoz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das Sandoz-Papier an diesem Tag 40,74 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die Sandoz-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2,455 Sandoz-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 26.05.2026 auf 64,78 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 159,01 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 59,01 Prozent angezogen.

Am 04.10.2023 wagte die Sandoz-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Der Erstkurs des Sandoz-Anteils belief sich damals auf 24,00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at