Sandoz Aktie
WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427
|Investmentbeispiel
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24.06.2026 10:03:49
SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde das Sandoz-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42,30 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,641 Sandoz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sandoz-Aktie auf 70,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 666,67 CHF wert. Mit einer Performance von +66,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Das Börsendebüt der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Sandoz-Aktie auf 24,00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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