SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sandoz von vor einem Jahr abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sandoz-Aktien verdienen können.

Heute vor 1 Jahr wurde das Sandoz-Papier via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 42,30 CHF. Bei einem 1 000-CHF-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 23,641 Sandoz-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Sandoz-Aktie auf 70,50 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 666,67 CHF wert. Mit einer Performance von +66,67 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Das Börsendebüt der Sandoz-Aktie fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Sandoz-Aktie auf 24,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at