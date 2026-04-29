Sandoz Aktie

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WKN DE: SANDOZ / ISIN: CH1243598427

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Rentable Sandoz-Investition? 29.04.2026 10:03:44

SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Sandoz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sandoz-Anteile an diesem Tag bei 36,68 CHF. Bei einem Sandoz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272,628 Sandoz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 082,88 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Anteils am 28.04.2026 auf 62,66 CHF belief. Mit einer Performance von +70,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Erstnotiz des Sandoz-Anteils fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sandoz-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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