SPI-Titel Sandoz-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sandoz-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Sandoz-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Vor 1 Jahr wurden Sandoz-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sandoz-Anteile an diesem Tag bei 36,68 CHF. Bei einem Sandoz-Investment von 10 000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 272,628 Sandoz-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 17 082,88 CHF, da sich der Wert eines Sandoz-Anteils am 28.04.2026 auf 62,66 CHF belief. Mit einer Performance von +70,83 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Die Erstnotiz des Sandoz-Anteils fand am 04.10.2023 an der Börse SWX statt. Zum Börsendebüt des Sandoz-Papiers wurde der Erstkurs mit 24,00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at