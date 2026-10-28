Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Frühe Investition
|
28.10.2026 10:03:56
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren eingebracht
Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier bei 379,42 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,356 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 369,98 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 27.10.2026 auf 697,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,70 Prozent erhöht.
Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 4,17 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)
Aktien in diesem Artikel
|Sankt Galler Kantonalbank (N)
|758,00
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Zinsentscheid: ATX legt zu -- DAX deutlich im Plus -- Wall Street Verlustreich -- Asiens Börsen geben letztlich mehrheitlich ab - Nikkei stark
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich im Handel am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt notiert ebenso in der Gewinnzone. Die US-Börsen bewegen sich in der Verlustzone. An den Börsen in Fernost ging es am Donnerstag uneinheitlich zu.