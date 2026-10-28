SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendete das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier bei 379,42 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,356 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 18 369,98 CHF, da sich der Wert eines Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiers am 27.10.2026 auf 697,00 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des Investments um 83,70 Prozent erhöht.

Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 4,17 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at