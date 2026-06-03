Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Rentable Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage?
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03.06.2026 10:03:41
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurden Trades der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 427,00 CHF. Bei einem Investment von 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,419 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 02.06.2026 auf 640,00 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 14 988,29 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 49,88 Prozent gesteigert.
Der Börsenwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) belief sich jüngst auf 3,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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