Sankt Galler Kantonalbank Aktie
WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067
|Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage
|
18.11.2026 10:03:19
SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor 5 Jahren eingefahren
Am 18.11.2021 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an diesem Tag 425,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,529 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 718,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 894,12 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 68,94 Prozent gleich.
Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 4,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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|Sankt Galler Kantonalbank (N)
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