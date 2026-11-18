So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktien verdienen können.

Am 18.11.2021 wurde das Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie an diesem Tag 425,00 CHF wert. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 23,529 Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs auf 718,00 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 894,12 CHF wert. Das kommt einer Steigerung um 68,94 Prozent gleich.

Sankt Galler Kantonalbank (N) war somit zuletzt am Markt 4,33 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at