SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr abgeworfen
Die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie betrug an diesem Tag 475,00 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,211 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 24.02.2026 133,05 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 632,00 CHF belief. Mit einer Performance von +33,05 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Marktwert von Sankt Galler Kantonalbank (N) betrug jüngst 3,77 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
