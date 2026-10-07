Sankt Galler Kantonalbank Aktie

Sankt Galler Kantonalbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 632296 / ISIN: CH0011484067

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anlage im Blick 07.10.2026 10:03:42

SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an diesem Tag 514,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 19,455 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wären am 06.10.2026 13 715,95 CHF wert, da der Schlussstand 705,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,16 Prozent vermehrt.

Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

mehr Nachrichten

Analysen zu Sankt Galler Kantonalbank (N)

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Sankt Galler Kantonalbank (N) 754,00 0,53% Sankt Galler Kantonalbank (N)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX tiefrot -- DAX rutscht ab -- Rote Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch klar nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. Die US-Börsen geben am Mittwoch nach. An den Börsen in Asien wurden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen