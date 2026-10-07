SPI-Titel Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sankt Galler Kantonalbank (N) von vor einem Jahr eingefahren

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sankt Galler Kantonalbank (N)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Zur Schlussglocke waren Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile an diesem Tag 514,00 CHF wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 CHF in die Sankt Galler Kantonalbank (N)-Aktie investiert hat, hat nun 19,455 Anteile im Depot. Die gehaltenen Sankt Galler Kantonalbank (N)-Anteile wären am 06.10.2026 13 715,95 CHF wert, da der Schlussstand 705,00 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 37,16 Prozent vermehrt.

Sankt Galler Kantonalbank (N) markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 4,21 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at